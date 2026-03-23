Цените на петрола се сринаха, след като Тръмп се отказа от ултиматума си срещу Иран

Цените на петрола се сринаха в обедните часове днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Иран са провели ползотворни преговори, което го е накарало да разпореди спиране на ударите срещу ключова енергийна инфраструктура в страната.

Фючърсите на американския лек суров петрол спаднаха с 8 на сто до 90,10 долара за барел, пише БТА. Сортът Брент също загуби около 8 на сто и се търгува на цена 103,91 долара.

Пазарите отбелязаха рязък скок след публикацията на Тръмп в Truth Social, като индексът Dow се повиши с 1000 пункта в предпазарната търговия, а S&P и Nasdaq отбелязаха ръст от над 2 процента, докато цената на петрола спадна с 10 процента.

В събота американският президент постави ултиматум Ормузкият проток да бъде отворен до 48 часа и заплаши Иран с "пълно унищожение".

В понеделник Тръмп обяви в социалната си мрежа, че спира всички удари срещу енергийната инфраструктура на Иран за 5 дни след „много добри и ползотворни разговори относно пълното и окончателно прекратяване на враждебните действия между двете страни" с Иран.

Ормузкият проток, през който преминава една пета от световния петрол, все още остава блокиран поради заплахата от ирански мини и ракети.