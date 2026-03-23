Бизнесът ще плаща утре с над 26 процента по-евтин ток в сравнение с днес

Данните от БНЕБ показват, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 26,75 процента в сравнение с цената за днешния ден. Снимка: Pixabay

При средна цена от 110,60 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 24 март.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 151 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 26,75 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 92,17 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 129,11 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 100 005,50 мегаватчаса електроенергия, пише БТА.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 130,70 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 132,21 евро (без ДДС) за мегаватчас.

