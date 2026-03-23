Шефът на easyJet: Войната в Иран ще повиши цените на билетите от края на лятото

Главният изпълнителен директор на „изиДжет" (easyJet) заяви, че европейските потребители ще се сблъскат с по-високи цени на билетите заради войната в Иран към края на лятото, когато съществуващите ограничения за горивни хеджирания (стратегия за управление на риска, използвана от компании, чиито оперативни разходи зависят силно от цените на горивата-бел.ред.) приключат, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Реалността е, че цените ще започнат да се отразяват на потребителя към края на лятото, но също така зависи какво ще се случи с цените на горивата", каза главният изпълнителен директор Кентън Джарвис, след като авиокомпанията откри нова база на летище Нюкасъл в Североизточна Англия.

Британската нискотарифна авиокомпания обяви през януари, че е хеджирала 84 на сто от нуждите си от гориво за първата половина на 2026 г., 62 на сто за втората и 43 на сто за първата половина на 2027 г. при средна цена от съответно 715, 688 и 671 долара за метричен тон.