Индексите на Уолстрийт се покачват, след като Тръмп отложи атаките срещу ирански електроцентрали

Основните индекси на Уолстрийт откриха днешната търговия с повишения, след като инвеститорите възстановиха апетита си към риск на фона на решение на президента на САЩ Доналд Тръмп да отложи военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

При откриването индексът Dow Jones Industrial Average нарасна с 226,3 пункта или 0,50 на сто до 45 803,82 пункта.

Широкият индекс S&P 500 се повиши с 68,5 пункта, или 1,05 на сто, до 6574,96 пункта.

Технологичният индекс Nasdaq Composite отбеляза ръст от 348,2 пункта или 1,61 на сто достигайки 21 995,78 пункта.