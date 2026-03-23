ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22526492 www.24chasa.bg

Индексите на Уолстрийт се покачват, след като Тръмп отложи атаките срещу ирански електроцентрали

Уолстрийт Снимка: pixabay

Основните индекси на Уолстрийт откриха днешната търговия с повишения, след като инвеститорите възстановиха апетита си към риск на фона на решение на президента на САЩ Доналд Тръмп да отложи военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

При откриването индексът Dow Jones Industrial Average нарасна с 226,3 пункта или 0,50 на сто до 45 803,82 пункта.

Широкият индекс S&P 500 се повиши с 68,5 пункта, или 1,05 на сто, до 6574,96 пункта.

Технологичният индекс Nasdaq Composite отбеляза ръст от 348,2 пункта или 1,61 на сто достигайки 21 995,78 пункта.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

