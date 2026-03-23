Енергийното обновяване на административната сграда на община Бобов дол вече дава резултат - по-ниски разходи за енергия, по-добри условия за работа и по-качествени услуги за гражданите. Освен икономически ефект, проектът промени и визията на сградата, която се превръща в нова визитка на града, посочват от местната администрация.

Ремонтът е реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, както и със съфинансиране от страна на общината.

Поне 30% по-нисък разход на енергия

Основната цел на проекта е постигната – намаляване на енергийното потребление с минимум 30%. Това означава пряко облекчение за бюджета на общината и по-ефективно използване на публичния ресурс. Паралелно с това са подобрени условията както за служителите в администрацията, така и за гражданите, които ежедневно ползват услугите. На практика това се превръща в по-бързо обслужване, по-добра среда и по-високо качество на административните услуги.

Обновяването започва през декември 2024 г. с подписването на договор за инженеринг – проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор. Сградата е с разгъната застроена площ от близо 4400 кв. м, а стойността на инвестицията достига 925 618 евро с ДДС. Изпълнител на проекта е „Диджиталсървис" ЕООД. В края на ремонта е направена независима експертна оценка от сертифициран одитор, която потвърждава постигнатите енергийни спестявания.

От сграда към символ на града

Освен енергийната ефективност, проектът има и силен визуален ефект. „Сградата на община Бобов дол е изключително красива, с много детайли по фасадата и заслужаваше да бъде реновирана. Постигането на енергийна ефективност е важно, но за хората е също толкова значимо да работят и да получават услуги в модерна и уютна среда", коментираха от от „Диджиталсървис" ЕООД. Веднага след приключването на строителните дейности прави впечатление и усилието на общината да обнови тротоарните площи около сградата. Така целият район придобива завършен европейски облик.

Административната сграда на община Бобов дол се превръща във визитка на града. Проектът показва как инвестициите по плана за възстановяване могат да имат пряк ефект върху ежедневието на хората – не само чрез по-ниски разходи, но и чрез по-добра среда и по-качествени услуги. Именно такива проекти се очаква да бъдат ключови за модернизацията на публичния сектор и за подобряване на връзката между администрацията и гражданите.