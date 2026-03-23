Димитър Радев: ЕЦБ ще действа решително при инфлационен натиск

Глобалната телевизия за бизнес и финансови новини Си Ен Би Си излъчи интервю от София с управителя на Българската народна банка (БНБ) и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Димитър Радев.

В първата част на интервюто, дадено в качеството му на член на Управителния съвет на ЕЦБ, пред кореспондента на CNBC във Франкфурт на Майн Анет Вайсбах, Радев подчерта, че средата се характеризира с висока несигурност, обусловена от геополитическото напрежение и динамиката на енергийните пазари. По думите му балансът на рисковете се измества към по-висока инфлация и по-слаб икономически растеж, съобщава БТА.

Той отбеляза, че започват да се проявяват признаци на възможни вторични ефекти върху инфлацията и подчерта, че ЕЦБ ще действа решително при необходимост, въз основа на постъпващите данни, като същевременно ще запази премерен подход. Радев акцентира, че институцията не поема предварителни ангажименти по отношение на бъдещи решения.

В интервюто Радев посочи също, че Европа е в по-добра позиция да се справи с настоящата ситуация в сравнение с 2022 г., и подчерта значението на координацията между паричната и фискалната политика.

Във втората част на интервюто Димитър Радев се спира на ефектите от приемането на еврото в България, като подчертава, че това е рамка за стабилност, доверие и инвестиции, подкрепяща устойчивото икономическо сближаване.