Над 74% е обемът на водата в язовирите у нас

Нивата на водния ресурс в язовирите се запазват. Към 23 март сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 4845,6 млн. куб. м, което представлява 74,14% от общия им обем. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Със 100% запълване е язовир „Асеновец", а с над 90% са язовирите „Среченска бара", „Камчия", „Ясна поляна", „Боровица", „Студена", „Домлян", „Пчелина" и „Кричим". Преливат „Асеновец", „Пчелина" и „Панчарево". Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при язовирите „Студена", „Тракиец" и „Ахелой". МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) през първата половина на тази седмица на места се очакват валежи от дъжд, в планините – от сняг. За утре, 24 март, НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд в областите Хасково и Кърджали, информираха от МОСВ.

В средата на седмицата облачността ще се разкъса и намалее, ще бъде почти без валежи. Към края отново се очаква понижаване на температурите, на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг.

От МОСВ напомнят на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

През следващото денонощие времето над страната ще остане облачно, на много места – с валежи от дъжд, сочи прогнозата за времето на НИМХ. По-интензивни и значителни ще бъдат валежите през нощта в Централна и Югоизточна България, а през деня – в района на Източните Родопи. Почти без валежи ще бъде през деня над северните райони, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността.