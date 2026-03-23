БМФ с първи нов кораб за 2026 г.

БМФ получи първия си нов кораб за 2026 г., след като в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding бе вдигнат флагът на новопостроения 32 000-тонен „Хемус". Негова кръстница е Марина Кобакова - главен изпълнителен директор на ING Bank N.V. – Sofia Branch.

Корабът е тринадесетият бълкер от общо 15 поръчани от „Параходство Български морски флот" от серията „Ком". През 2026 г. трябва да приключи строителството на още два 32 000-тонни кораба за насипни товари, които ще носят имената „Средна гора" и „Стара планина". Първите два от тази флотилия бяха приети през 2021 г. и показаха рентабилност и конкурентоспособност в този сектор на шипинга.

Първи капитан на новоприетия „Хемус" е капитан далечно плаване Никола Тодоров, а първи главен механик – инж. Димитър Стефанов. Този тандем прие и кораб от същата серия – „Сакар" през 2025 г.. Новопостроеният „Хемус" е трети в историята на „Параходство БМФ" с това име. Първият е от април 1966 г. , а капитан на кораба е к.д.п. Иван Захариев, а първи главен механик – Владимир Райков. Корабът е в състава на компанията до 26 октомври 2006 г. - повече от 40 години.

На 10 юни 2008 г. в състава на „Параходство БМФ" е приет 42 704-тонният бълкер „Хемус". Кръстница на кораба е тогавашният вицепремиер Миглена Плугчиева. Първи капитан на „Хемус" е к.д.п. Павел Павлов, а първи главен механик – инж. Янко Янев. Той е в състава на компанията до 1 юни 2023 г.