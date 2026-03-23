Задълбочаване на сътрудничеството между технологичните паркове в България и Полша обсъдиха министър Младенова и посланик Янишевска

Доброто сътрудничество между България и Полша беше във фокуса на двустранна среща между министъра на иновациите и растежа Ирена Младенова и в. и. д. посланик на Полша Н. Пр. Анна Янишевска-Фрончек. Сред обсъдените теми бяха още иновациите, трансфера на технологии и други.

Те дискутираха възможностите за съвместни програми между София тех парк и технологичния парк в Краков, както и развитието на иновациите в различни сфери. Подчертана беше и важността от засилване на университетското сътрудничество за развитието на технологиите в България и Полша. Министър Младенова допълни, че в момента Центърът за иновации в отбраната подготвя кандидатурата си за ускорител за иновации в отбраната за Северния Атлантик (DIANA).

Министър Младенова акцентира също върху предстоящото изграждане на една от шестте в Европейския съюз фабрики за изкуствен интелект BRAIN++, която се очаква да превърне България в регионален лидер. Проектът е съвместен между София тех парк и Института за компютърни технологии и изкуствен интелект (INSAIT).

По време на срещата беше обсъдено и сътрудничеството по линия на инициативата „Три морета", която в момента се председателства от Хърватия.