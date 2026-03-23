Близо 835 млн. евро за фермерите по директните плащания за 2026 г.

Заявления ще се подават до 9 юни

От близо 835 млн. евро ще могат да се възползват фермерите по директните плащания за Кампания 2026 г. Официалният ѝ старт бе даден в понеделник от служебния земеделски министър Иван Христанов и екипа му в Пловдив.

15 май е датата, до която могат да се подават заявленията без санкции, след което тече срокът на редакцията, като крайната дата е 9 юни.

„Стартирайте по възможност най-скоро. В случай че искате да промените решението си по отношение на какви мерки се заявите за подпомагане, можете да направите редакция на вашето заявление в рамките на срока”, посъветва фермерите Аделина Стоянова, директор на Дирекция “Директни плащания”.

Новост за кампанията е въвеждането за две условия за проверка, свързани с регистрацията на земеделските производители в Регистъра по Наредба 3. В момента тази регистрация и пререгистрация се прави в рамките на периода на приключване на кампанията.

“Но с цел проследимост на изпълнението на това условие се въвежда още един срок, в който тази регистрация ще бъде проверявана и тази дата е 30 септември. Тоест, и към двете дати - към 9 юни, и към 30 септември, вие трябва да поддържате активна регистрация като земеделски стопанин, което е условие за допустимост за подпомагане”, подчерта Аделина Стоянова.

Подобен тип проверка се предвижда и по отношение на младите земеделски стопани. За тях допълнителната контролна дата за проверка също е 30 септември.

Пред земеделските стопани Христанов обеща, че ведомството му и Държавен фонд “Земеделие” ще направят всичко възможно заложените плащания по индикативния график да се изпълняват.

“Ще се работи проактивно и изпреварващо, за да може плащанията да бъдат извършвани преди обявените дати. Целта е да не се допусне при сегашните геополитически реалности и развитие на ситуацията нарастване на себестойността по какъвто и да било начин”, допълни още министърът.

По думите му през следващите седмици акцент в работата на правителството ще бъде ликвидността на земеделските производители, наличието на горива и на азотни торове.

И тази година се прави дерогация относно предоставянето на документи за водоползване за площите със зеленчуци. Тоест земеделските стопани, които отглеждат зеленчуци, през 2026 г. няма да имат като задължително условие за получаване на подпомагане предоставянето на документ за поливност.

По отношение подаване на заявленията има две опции - чрез услугите на Общинските служби по земеделие или онлайн в СЕУ с Квалифициран електронен подпис.