US енергийният министър: Ново освобождаване на петрол от стратегическия ни резерв е малко вероятно

САЩ едва ли ще пристъпят към ново освобождаване на петрол от стратегическия си петролен резерв, въпреки възможността това да бъде използвано за стабилизиране на енергийните пазари на фона на конфликта с Иран, заяви министърът на енергетиката Крис Райт, цитиран от Ройтерс, съобщава БТА.
В интервю за Си Ен Би Си той посочи, че подобна мярка е „много малко вероятна", въпреки че остава като опция при необходимост.
По-рано този месец САЩ обявиха освобождаване на 172 милиона барела петрол като част от по-широко координирано действие със страни от Международната агенция по енергията.
Към момента количествата в резерва са 415 милиона барела петрол, допълва Ройтерс