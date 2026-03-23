ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф в БФС: Надяваме се да се представят добре в Ин...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22527775 www.24chasa.bg

US енергийният министър: Ново освобождаване на петрол от стратегическия ни резерв е малко вероятно

2780
Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт КАДЪР: Fox

САЩ едва ли ще пристъпят към ново освобождаване на петрол от стратегическия си петролен резерв, въпреки възможността това да бъде използвано за стабилизиране на енергийните пазари на фона на конфликта с Иран, заяви министърът на енергетиката Крис Райт, цитиран от Ройтерс, съобщава БТА.

В интервю за Си Ен Би Си той посочи, че подобна мярка е „много малко вероятна", въпреки че остава като опция при необходимост.

По-рано този месец САЩ обявиха освобождаване на 172 милиона барела петрол като част от по-широко координирано действие със страни от Международната агенция по енергията.

Към момента количествата в резерва са 415 милиона барела петрол, допълва Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)