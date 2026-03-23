САЩ установиха дъмпинг при внос на арматурна стомана от България

Министерството на търговията на САЩ обяви в предварително производство, че вносът на стоманена арматура от България се извършва на цени под справедливата стойност съгласно Закона за митата от 1930 г., става известно от публикувано съобщение във Федералния регистър, цитирано от БТА.

Разследването обхваща периода от 1 април 2024 г. до 31 март 2025 г. и е проведено в рамките на процедура за антидъмпингов контрол. Предварително е изчислен дъмпингов марж от 52,80 на сто за българския производител „Промет Стийл" АД, който е единствената индивидуално разгледана компания, като същият процент се прилага и за всички останали износители от България.

В резултат на това американските митнически власти ще въведат временни мерки, включително спиране на окончателното митническо оформяне на съответния внос и изискване на парични депозити в размер, равен на установения дъмпингов марж. Тези депозити функционират като гаранция и на практика имат ефект, сходен с мито, до приключване на разследването. При заплащането им стоката може да се реализира на пазара.

Мярката обхваща стоманена арматура, включително пръти или на рула, независимо от техните характеристики, като са изключени гладките кръгли пръти.

Производителят е поискал отлагане на окончателното решение, което е уважено от американските власти, като финалното заключение се очаква до 135 дни след публикуването на предварителните резултати.

За да бъдат наложени окончателни антидъмпингови мита, е необходимо освен потвърждение на дъмпинга от страна на Министерството на търговията на САЩ, и решение на американската комисията за международна търговия (U.S. International Trade Commission), която трябва да установи дали този внос причинява съществена вреда, или заплаха от вреда за американската индустрия. Ако това бъде потвърдено, временните депозити могат да бъдат превърнати в окончателни мита.

Потърсени за коментар, от българската компания не отговориха.