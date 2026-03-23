Европейските борси затвориха на преобладаващо положителна територия

Водещите европейски фондови пазари приключиха първата си за седмицата търговска сесия преобладаващо възходящо след дадените от президента на САЩ сигнали за потенциална деескалация на текущия конфликт в Иран, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Тръмп заяви, че отлага ударите по иранската енергийна инфраструктура с пет дни. В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“(TruthSocial) президентът на САЩ написа, че американските и иранските представители са провели „много добри и продуктивни“ разговори относно намирането на решение за военните действия.

Реакцията на петролните пазари на публикацията на Тръмп в „Трут Соушъл“ беше незабавна, като международният бенчмарк Брент отбеляза спад от над 13 на сто до под 97 долара за барел, а фючърсите на американския лек суров петрол се понижиха с над 9 на сто до под 90 долара за барел.

Във Франкфурт DAX се повиши с 273,67 пункта или 1,22 на сто до 22 653,86 пункта.

Парижкият CAC 40 нарасна с 60,58 пункта или 0,79 на сто до 7726,20 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 24,18 пункта или 0,24 на сто до 9894,15 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 3,50 пункта или 0,61 на сто до 576,78 пункта.

Акциите на компаниите в туристическия и сектора на развлеченията отбелязаха най-голям ръст, като се повишиха с 2,9 на сто след публикацията на Тръмп, докато ценните книжа на компаниите за основни ресурси, които се бяха сринали с 3,1 на сто в сутрешната търговия, нараснаха с 3,2 на сто.

Акциите на „Посте италиане“ (Poste Italiane) се сринаха с 6,8 на сто, след като италианските държавни пощи обявиха планове за купуване на „Телеком Италия“ ( Telecom Italia) в сделка с пари и акции на стойност 10,8 милиарда евро. „Посте Италиане“ е най-големият акционер на „Телеком Италия“. Акциите на „Телеком Италия“ се повишиха с 4,7 на сто.