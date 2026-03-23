"Луфтанза" отмени всичките си полети до Близкия изток до лятото

СНИМКА: Pixabay

Немската авиокомпания "Луфтханза" отмени всички полети до Близкия изток до лятото, като дестинации, включително Абу Даби и Саудитска Арабия, бяха отложени поне до октомври, съобщава "Файненшъл таймс".

Авиокомпанията и нейните марки, включително Swiss, Brussels Airlines и ITA, няма да летят до Дубай или Тел Авив поне до юни, съобщиха от компанията късно в понеделник.

Авиокомпанията няма да се върне към дестинациите до Абу Даби, Рияд, Аман, Бейрут, Дам или Маскат поне до 25 октомври, когато започва зимното разписание на авиокомпаниите. Компанията ще отложи рестартирането на товарните операции до Тел Авив поне до май, пише БНР

Авиокомпаниите често съкращават маршрутите до Персийския залив през горещите летни месеци, напомня финансово издание.

Миналата седмица British Airways заяви, че няма да се върне към полетите си до Дубай поне до юни, като компанията вече беше отменила полетите си до Абу Даби до октомври.

