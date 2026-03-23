ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Чрез свързани дружества "Градус" изкупи дела на съоснователя си Лука Ангелов

За слаболиквиден пазар като Българската фондова борса обмяната на 41% от капитала на една компания в рамките на една сесия е събитие. Точно това се случи в петък с книжата на производителя на пилешко месо "Градус", съобщава "Капитал".

В края на седмицата компанията от Стара Загора обяви, че четири компании са придобили общо 80 330 000 акции, или почти 33% от капитала, на цена 0.408 евро, което на практика означава сделка за близо 32.8 милиона евро. Три от дружествата - "Градус - 98", Градус - 3" и "Градус - 1" - са дъщерни компании на едноименната компания майка, като така по същество обратно изкупуват общо 65 720 000 акции на стойност 26.8 млн. евро. Четвъртата - "ГТ Инвест 2000", не е дъщерна компания, но е собственост на Мариета Бабева, която е директор връзки с инвеститорите на "Градус" и съпруга на изпълнителния директор Георги Бабев.

Продавачът засега не е оповестен, но може да се предположи, че става въпрос за дела на най-големия единичен акционер от 99.3 млн. акции (40.8%) Лука Ангелов. Заедно с брат си Иван Ангелов той е съосновател на групата, като дълги години те имаха равни дялове."Към момента продавачът все още не е изпълнил законовото си задължение да уведоми дружеството за извършената сделка. На база на структурата на акционерния капитал обаче може да се направи предположение, че става въпрос за бившия управител, притежаващ около 41% от акциите на дружеството", посочват от "Градус" за "Капитал". 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

