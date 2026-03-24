Цената на петрола мина 100 долара за барел

Цената на суровия петрол тип „Брент" отново премина над границата от 100 долара за барел, след като вчера претърпя рязък спад от над 10%. Днес на азиатските пазари цената му отбеляза увеличение от близо 4 на сто.

В понеделник пазарите реагираха, след като американският президент Доналд Тръмп отложи последващи удари срещу Иран и заяви, че скоро може да бъде постигнато мирно споразумение. Сега обаче инвеститорите са по-песимистично настроени заради отричането от страна на Техеран, че се водят преговори със САЩ.

На този фон Иран обяви, че e изстрелял нова серия ракети срещу Израел. Израелските власти потвърдиха за две вълни ракетни удари от Техеран през нощта. Саудитска Арабия и Кувейт съобщиха, че са неутрализирали атаки с дронове.

„Президентът Тръмп вярва, че съществува възможност да се възползваме от значителните постижения на отбранителните ни сили, за да постигнем споразумение. То ще защити нашите жизненоважни интереси. В същото време продължаваме да нанасяме удари както в Иран, така и в Ливан. Ние унищожаваме ракетната и ядрената програма и продължаваме да нанасяме тежки удари по Хизбула", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, съобщава Нова телевизия.