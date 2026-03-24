ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защитена свидетелка срещу Благомир Коцев твърди, ч...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22529567 www.24chasa.bg

Цената на петрола мина 100 долара за барел

3500
Цените на петрола тръгнаха нагоре. СНИМКА: Pixabay

Цената на суровия петрол тип „Брент" отново премина над границата от 100 долара за барел, след като вчера претърпя рязък спад от над 10%. Днес на азиатските пазари цената му отбеляза увеличение от близо 4 на сто.

В понеделник пазарите реагираха, след като американският президент Доналд Тръмп отложи последващи удари срещу Иран и заяви, че скоро може да бъде постигнато мирно споразумение. Сега обаче инвеститорите са по-песимистично настроени заради отричането от страна на Техеран, че се водят преговори със САЩ.

На този фон Иран обяви, че e изстрелял нова серия ракети срещу Израел. Израелските власти потвърдиха за две вълни ракетни удари от Техеран през нощта. Саудитска Арабия и Кувейт съобщиха, че са неутрализирали атаки с дронове.

„Президентът Тръмп вярва, че съществува възможност да се възползваме от значителните постижения на отбранителните ни сили, за да постигнем споразумение. То ще защити нашите жизненоважни интереси. В същото време продължаваме да нанасяме удари както в Иран, така и в Ливан. Ние унищожаваме ракетната и ядрената програма и продължаваме да нанасяме тежки удари по Хизбула", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, съобщава Нова телевизия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)