11,2% от електроенергията в Европа за последните 24 часа е от вятърни централи

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 11,2%. Това показват данните от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,9% от общото количество електроенергия (839 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,3% (2 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Швеция (57,7%), Финландия (50,9%) и Ирландия (38,1%). В България делът е 2,4%.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция (220 гигаватчаса), Испания (168,7 гигаватчаса) и Финландия (135,2 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,6 гигаватчаса.