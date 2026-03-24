Каква трябва да е максималната възраст на гумите

Георги Луканов

гуми СНИМКА: Пиксабей

Експерти от Германския автомобилен клуб (ADAC) препоръчват максималната възраст на зимните гуми да е около осем години (дори ако дълбочината на протектора отговаря на законовия минимум от 4мм), а за летните гуми също се препоръчва времето за подмяна да е осем години. По изключение те могат да са на възраст до десет години, ако са в отлично състояние.

След това не бива дори да се замисляте за използването им, защото производителността на гумите спада драстично.

Не само дълбочината на протектора е важна, следете състоянието на гумите си, малки пукнатини по страничните стени и ги сменяйте по-рано, ако забележите някакви дефекти.

Всяка гума има DOT номер на страничната си стена, който се състои от четири цифри. Например, 1216 означава, че гумата е произведена през 12-та седмица на 2016 г.

