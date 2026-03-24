БАБХ: Има храни с изтекъл срок на годност от 2022 и 2023 г., които се продават в магазините

"Освен в Хасково, в Димитровград също са заловени над 7 тона храни, които са негодни за консумация. Съхранявани са с цел реализация. Подали сме сигнал към ГДБОП, че се касае за множество лица, които подготвят това като организация", заяви изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски пред Bulgaria ON AIR.

До Шеста камера е отказан достъп на БАБХ дори с три полицейски патрула зад служителите.

Били са готови да платят акт, само и само да не бъде отваряна камерата. След това складът е запечатан и от понеделник, 23 март, е започнала реалната проверка, съобщи Мавровски.

Информацията беше достъпна до мен и министър Христанов. Получихме сигнали и за двата склада, не коментирам кои са информаторите, изтъкна гостът.

Консумирали сме част от негодната храна

Тази храна идва основно от Украйна, Уругвай, но е с изтекъл срок на годност и може да бъде опасна за консумация, стана ясно от думите му в "България сутрин".

"Има храни с изтекъл срок на годност от 2022 и 2023 г., които се предлагат в хранителната верига. Убеден съм, че такава храна е попадала в магазините. Има много недобросъвестни търговци, които си позволяват именно такава дейност", подчерта Мавровски.

Прокуратурата се е задействала и вече има предприети действия.

Вероятно някой си е затварял очите, за да не се забележи, че има тонове такива храни. Предполагам, че могат да излязат още такива складове, каза още Мавровски.

Незаконните кланици в страната

"Зрялото ихтиманско месо вероятно се разпространява в София. Там говорим за множество кланици. Всяка втора къща в махалата е мини кланица. Говорим за тонове вътрешности, останки, кости... Разхвърляни са в целия район около махалата, което крие риск за националната сигурност", подчерта директорът на БАБХ.Мавровски алармира, че идват нелегални животни от чужбина, като един от камионите е заловен на румънската граница.

"Имаме транспорт на животни при забрана - това комрометира цялата биосигурност на страната. Голяма част от румънските марки сме ги подали към румънската агенция. Тези животни се водят живи в Румъния, на практика са на поляната в Ихтиман", посочи още той и добави, че от БАБХ работят в цялата страна срещу нелегалния транспорт на животни.

"В Ихтиман има екологична катастрофа. Там имаме и едно мини езеро, в което се изливат спиртоварни отпадъци. Наблизо има и язовир, опасността е от замърсяване на подпочвени води", алармира директорът на БАБХ.Мавровски съобщи, че вече е издал заповед месото да се обявява ясно на етикета дали е размразявано.

Странни неща се случват в БАБХ

Директорът на БАХ сподели, че с встъпването му в длъжност някои служители са излезли в дълъг болничен.

Има намаляване на кадрите на терен с над 700 души. Има назначения и уволнения на над 900 души, което е почти половината агенция.

Заплахата от шапа

"Ситуацията с шапа в Гърция и Кипър е изключително критична и в България трябва да сме готови за най-лошото. Сформиран е кризисен щаб, привлечени са външни експерти, следи се за диагностикуми", информира изпълнителният директор на БАБХ.

"Смятам да въведа забрана - само на един пункт да бъдат допускани живи животни от Гърция. Заболяването е много остро, смъртността за нашата страна ще бъде поразяваща", заключи Мавровски.