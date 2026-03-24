Автомобилните производители се запасяват с алуминий заради конфликта в Близкия изток

Ситуацията в Близкия изток предизвика паническо изкупуване на алуминий от автомобилните производители, съобщава Financial Times. Компаниите се опасяват, че ако конфликтът продължи, настоящите им запаси от метала, необходим за производството на превозни средства, могат да бъдат изчерпани в рамките на няколко месеца.

Страните от Персийския залив представляват близо 10% от световното производство на първичен алуминий. Япония внася една четвърт от алуминия си от региона, а Европа доставя приблизително 14% от вноса. Доставките обаче в момента са практически спрени поради прекъсвания на корабоплаването през Ормузкия проток.

Производителите на алуминий от Близкия изток Aluminum Bahrain и Qatalum изпитват проблеми поради прекъсвания на електрозахранването и транспортни трудности, които вече са се отразили негативно на вноса.

Financial Times отбелязва, че няколко европейски автомобилни производители са спрели да получават алуминий и складират запаси, които според тях ще бъдат краткотрайни.