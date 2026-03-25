Не като алтернатива на онлайн банкирането, а като негово продължение

Откриването на ново място винаги носи със себе си една особена емоция, независимо дали става дума за уютно кафене, малка книжарница или чисто нов банков клон. В първите дни около него сякаш се настанява любопитство, преплетено с лека носталгия: Какво имаше тук преди? Какво ли е различното сега? Дали това място е и за мен?

Това е моментът, в който хората спират за миг, оглеждат се, усмихват се и дават шанс на нещо ново, с надежда, че ще ги изненада приятно.

Различното на ниво -1 в Paradise Center през последните дни, е най-новият офис на ПроКредит Банк.

Откриването му беше в петък: с игри, награди и интересни гости.

От известно време ПроКредит Банк обогатява философията си за качествено обслужване като се движи в посока към клиентите си и чертае естественото продължение на дигиталния път: живото общуване.

Диалогът и познаването на нуждите на клиентите винаги са били част от философията на банката, и днес, когато все повече хора правят стратегии за целеви паузи от екрана, ПроКредит Банк отново се оказват в крак с времето.

Клонът в Paradise Center е замислен не като алтернатива на онлайн банкирането, а като негово продължение.

Там клиентите ще могат да зададат всичките си въпроси - от най-елементарните до по-специфичните, и да получат отговори, съобразени с техните потребности - спестяване, планиране, инвестиции: решения, които не са просто числа, а част от бъдещето.

Как да спестим пари за образованието на децата? Дошъл ли е моментът да планираме покупка на първо жилище? Можем ли е да направим ремонт на старото? Как да имаме буфер за непредвидени ситуации? Има ли смисъл да инвестираме и къде? Списъкът с финансови въпроси не е кратък, а отговорите понякога изискват експертна подкрепа, разяснения, информация и идеи.

Локацията на новия офис на ПроКредит Банк на бул. „Черни връх 100“ в Paradise Center е и физически лесно достъпна. Банката по естествен начин влиза във всекидневието и естествения ритъм на своите потребители - между киното, ресторанта, покупките и приятелите - без да изисква специално усилие. В този смисъл, новият офис не е просто още една локация, а по-скоро точка на среща - между технологии и доверие, между внимание и бързина. И не на последно място: между хора.