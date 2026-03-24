Държавата и бизнесът синхронизират действията си за успешен летен туристически сезон

Министерството на туризма обсъди с представители на браншови организации, на летищните оператори и Комисията за защита на потребителите (КЗП) подготовката за летния сезон на фона на усложнената геополитическа обстановка в региона на Близкия изток. В разговорите участваха и туристическите аташета на Министерство на туризма в Полша, Германия и Турция. Акцент в разговорите беше поставен върху сигурността, защитата на потребителите и стабилността на туристическия сектор в страната. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

„Важно е да имаме ясна картина за записванията, да чуем препоръките на бизнеса и да реагираме навреме. България трябва да бъде позиционирана като сигурна и предвидима дестинация за предстоящия летен сезон", заяви министърът на туризма Ирена Георгиева в началото на срещата. Тя подчерта, че в настоящата динамична международна обстановка страната ни има реален шанс да се утвърди като предпочитано място за туризъм.

По информация на бранша към момента България запазва стабилност с лек ръст на резервациите от около 1%, подкрепен основно от пазарите в Централна и Източна Европа. Наблюдава се положителна тенденция при семейните пътувания с ръст от около 7%, което очертава възможност страната ни да се позиционира по-силно в този сегмент. Полша остава сред най-стабилните пазари, като България се нарежда сред водещите дестинации и запазва конкурентно ценово предимство, а според туроператорите настоящата международна ситуация създава и допълнителни възможности за страната ни на фона на по-несигурни дестинации. В същото време се наблюдава натиск върху цените заради повишени транспортни разходи и известен застой в записванията през последните седмици, Сред основните предизвикателства в сектор туризъм остава и недостигът на работна ръка, като беше подчертано, че към момента няма забавяне в процедурите за краткосрочна заетост, но е необходимо допълнително улесняване на процесите.