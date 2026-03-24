ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА със закрита контрола заради ремонт

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22531211 www.24chasa.bg

КЗП временно затвори два хотела и ресторант заради нарушения

3616
СНИМКА: Pixabay

Комисията за защита на потребителите взе решение за налагане на принудителни административни мерки по Закона за туризма, с които временно се преустановява дейността на три туристически обекта – два за настаняване и едно заведение за хранене и развлечения, разположени в курортен комплекс Боровец, в гр. София и в гр. Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на потребителите. 

Мерките са резултат от извършени проверки, при които са установени сериозни нарушения, свързани с предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани обекти, без изискуемите удостоверения за категоризация или временни такива и ще останат в сила до отстраняване на установените нарушения и привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания. Подобни нарушения засягат пряко правата и сигурността на потребителите, както и подкопават прозрачността и доверието в туристическия пазар.

Комисията напомня на всички търговци в туристическия сектор, че предоставянето на услуги без необходимото удостоверение за категоризация представлява сериозно нарушение и води до незабавни административни санкции.

КЗП остава ангажирана с активен контрол и гарантиране на честни и прозрачни условия за потребителите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)