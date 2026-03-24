Римският вестник „Република" стана собственост на гръцката Antenna Group

Сделката пренареди медийния пазар в Италия

Един от най-значимите издателски холдинги в Италия премина под контрола на нов собственик, след като гръцката Antenna Group финализира придобиването на 100% от капитала на GEDI Gruppo Editoriale. Сделката, която слага край на преговори, продължили месеци, вече е влязла в сила и бележи дълбока трансформация в структурата на италианския медиен сектор.

В обхвата на операцията попадат редица водещи издания и брандове, сред които La Repubblica, HuffPost Italia, National Geographic Italia, както и радиостанциите Radio Deejay, Radio Capital и m2o. Към тях се добавя и рекламната концесионна компания Manzoni, която представлява ключов източник на приходи за групата.

Всекидневникът „Република" беше основан през 1976 г. в Рим от издателската къща L'Espresso, известна сега като GEDI, и дълги години беше оглавявана от покойния Еудженио Скалфари, главен редактор, от Карло Карачоло и от издателството „Арналдо Мондадори". Години наред изданието се определяше като „вестникът-партия" заради лявата си ориентираност и политически възгледи. В.„Република" беше смятан за най-отявленият опонент сред медиите на Силвио Берлускони. Той също винаги изтъкваше личната си неприязън към всекидневника.

Стойността на сегашната сделка не беше официално оповестена, но пазарни оценки я поставят около 110 млн. евро. Паралелно с придобиването се очаква цялостно преструктуриране на управлението. Досегашният съвет на директорите подаде оставка, а новият ще бъде назначен от гръцкия собственик в лицето на фамилията Кириаку. Оперативното ръководство ще бъде поверено на утвърден мениджър от медийния сектор, докато на този етап редакционното ръководство на основните брандове остава непроменено.

Особено внимание привлича съдбата на торинския всекидневник „Ла Стампа", който няма да бъде част от новата структура. Предвидено е изданието да излезе от групата и да премине под контрола на SAE, собственост на Алберто Леонардис, съгласно вече договорени условия. Така един от историческите вестници в Италия ще поеме отделен път, извън новия медиен конгломерат.

Сделката има и силен символичен заряд. С нея Exor, холдингът на фамилията Елкан, на практика се освобождава от основните си медийни активи в Италия. През 2019 г. компанията придоби Gedi с амбицията да изгради интегриран медиен хъб, обединяващ печатни, дигитални и радио платформи. Шест години по-късно, на фона на задълбочаващата се криза в сектора, този проект е окончателно изоставен. Групата запазва присъствието си единствено на международно ниво, включително чрез дял от 43,4% в капитала на издателя на британския седмичник The Economist.

Гръцката Antenna не е непознато име и на българския медиен пазар. През годините групата беше свързвана с инвестиции в телевизионния сектор, включително чрез участието си в NOVA, един от водещите частни канали в страмната, преди впоследствие да се изтегли от този пазар. Опитът й в Югоизточна Европа се разглежда като предимство в стратегията за разширяване на влиянието й в региона.

Преговорите по сделката започват официално в края на 2025 г. и се проточват заради сложността на параметрите и необходимостта от уточняване на обхвата. В крайна сметка споразумението беше постигнато през последните седмици, като новият собственик заявява амбиции за засилване на международното присъствие на групата, ускоряване на дигиталната трансформация и развитие на радиосегмента, включително чрез подкасти и стрийминг платформи.

Сделката предизвика остра реакция сред журналистическите среди. Представители на Националната федерация на италианската преса изразиха опасения относно бъдещето на медийния плурализъм и условията на труд. Редакционният екип на „Република" също отправи критики, подчертавайки липсата на ясни гаранции за заетостта и редакционната независимост.

В отговор Джон Елкан защити решението за продажба, заявявайки, че устойчивото развитие на медиите е възможно само при стабилна финансова основа. Според него прехвърлянето на активите към нови собственици ще създаде условия за растеж и ще гарантира по-голяма свобода за журналистите, въпреки нарастващите съмнения в сектора.