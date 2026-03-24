Цените на автомобилите пак тръгват нагоре

Електрическите модели ще скочат с 10% до края на годината

Цените на автомобилите постепенно започват да се покачват, а първите сигнали за това вече идват от производителите на електромобили. Причините са поскъпващите батерии, растящите цени на суровините и все по-сериозната конкуренция за ключови електронни компоненти между автомобилната индустрия и бързо развиващия се сектор на изкуствения интелект. Анализатори предупреждават, че тази тенденция може да се засили през следващите месеци и да доведе до ново увеличение на цените на автомобилите до края на 2026 година.

Един от производителите, който сигнализира за подобна тенденция, е китайската марка Zeekr. С пускането на новата версия на електрическия модел Zeekr 007 GT се очаква цената му да се увеличи между 630 и 1000 евро. Причината е, че ключовите компоненти, използвани при производството на модерни автомобили, стават все по-скъпи.

“Ако някой иска да си купи кола, лично бих му препоръчал да го направи възможно най-скоро”, коментира Лу Фанг, президент на производителя на електрически автомобили Voyah.

Основният натиск върху автомобилната индустрия идва от електрониката. Бурното развитие на изкуствения интелект доведе до огромно търсене на високопроизводителни чипове и памет. Съвременните автомобили, особено електрическите, използват десетки процесори и сложни електронни системи, включително технологии за автономно шофиране, системи за подпомагане на водача и свързани дигитални услуги. Интересното е, че същите технологии се използват и в системите за изкуствен интелект. Техните услуги изискват огромни количества усъвършенствани чипове и блокове памет. Това са същите типове компоненти, които се използват и в модерните автомобили. Когато търсенето на тези технологии расте рязко,

цените на компонентите също се увеличават,

а това се прехвърля и върху автомобилната индустрия.

Анализаторската компания TrendForce посочва, че цената на DDR5 паметта, използвана в много нови автомобилни системи, се е увеличила с около 300 процента от втората половина на 2025 година. Това е сериозен удар за производителите, които вече използват все повече електроника в новите си модели.

Проблемите не спират дотук. Суровините за батериите на електрическите автомобили също поскъпват. Цената на литиевия карбонат се е удвоила за сравнително кратък период от време, а паралелно с това се увеличават и цените на метали като мед и алуминий, които са ключови за производството на батерии, електромотори и електрически системи.

В резултат на това цената на производството на всеки нов електрически автомобил се увеличава. Все по-често се говори и за нарастваща конкуренция между автомобилната индустрия и технологичния сектор за едни и същи ресурси. Производителите на чипове печелят значително повече от компоненти за центрове за данни и изкуствен интелект, отколкото от автомобилни чипове. Това означава, че автомобилните компании могат да се окажат на по-заден план при доставките.

Според финансовата компания UBS

недостигът на чипове може отново да започне да се усеща

още през второто тримесечие на 2026 година. Ако това се случи, световното производство на автомобили може да се забави, а цените на новите модели да тръгнат нагоре, както се случи по време на глобалната криза с полупроводниците през 2021 и 2022 година.

Очакванията на анализаторите са, че до края на 2026 година цените на новите автомобили в Европа могат да се повишат средно между 5 и 10 процента. Най-засегнати вероятно ще бъдат електрическите модели, при които поскъпването може да достигне около 7–12 процента заради батериите и сложната електроника.

При автомобилите с двигатели с вътрешно горене поскъпването вероятно ще бъде по-умерено - между 3 и 6 процента. Въпреки това и тези модели вече разчитат на множество електронни системи и десетки чипове, което означава, че и те не могат да избегнат ефекта от поскъпването на компонентите.

В България тенденцията обикновено следва европейските пазари със сравнително малко закъснение. Според експерти от автомобилния сектор цените на новите автомобили у нас могат да се повишат с около 6 до 9 процента до края на 2026 година. При някои електрически модели увеличението може да достигне и 10 процента, особено ако поскъпването на батериите и електрониката продължи. Поскъпването на новите автомобили почти сигурно

ще се отрази и на пазара на коли втора употреба

Ако новите модели станат по-скъпи, търсенето на употребявани автомобили вероятно ще се увеличи, което може да доведе до ново повишение на цените и в този сегмент – между 5 и 8 процента в Европа и около 7 процента на българския пазар.

Поскъпването на новите автомобили ще се отрази и на пазара на колите втора употреба. Снимка: Пиер Петров

Към всичко това се добавя и още един фактор – цената на петрола. Ако тя продължи да се покачва, ще се увеличат и разходите за транспорт, производство и логистика, което също може да окаже влияние върху крайните цени на автомобилите.