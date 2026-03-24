Какви коли карат в Иран

Най-новият модел Pars Nova е още по-евтин вариант на Dacia Logan, задвижван от бензинов двигател на Lada

Хората в Иран карат смесица от модернизирани версии на познати европейски автомобили, местни разработки и модели, които в други части на света отдавна са изчезнали от автосалоните, но в Иран продължават да живеят втори живот.

Автомобилният парк на Иран винаги е бил своеобразна “капсула на времето”. Докато в Европа производителите всяка година представят нови поколения модели, в Иран по пътищата често могат да се видят автомобили, базирани на конструкции отпреди десетилетия. Причината не е липса на интерес към модерните технологии, а международните санкции, които ограничават достъпа на страната до глобалния автомобилен пазар. Именно затова иранските производители често

разчитат на лицензно производство на по-стари,

но доказани модели.

Един от най-интересните примери е новият Pars Nova. Това е модел, който използва основата на вече морално остарелия в Европа Dacia Logan.

От 2004-а в рамките на три поколения румънският Logan е произведен в над 1,3 милиона екземпляра, като именно първата генерация остава най-популярна на много пазари. Точно тази кола живее нов живот в Иран.

Иранската компания Pars Khodro придобива лиценз за производство на Logan и започва да сглобява собствена версия на модела. След известно прекъсване производството сега се възобновява, но в значително модернизирана форма.

Новият модел носи името Pars Nova и на пръв поглед почти не прилича на оригиналния Logan от 2004 година. Иранските инженери са преработили изцяло дизайна на автомобила. Предната част е с нови фарове с LED дневни светлини и напълно нова броня. Задната част също е обновена с модерни LED светлини и различно оформление на багажника. Един от малкото елементи, които остават почти непроменени от оригиналния Logan, е разположението на ауспуховата тръба. Най-силно сходство с оригиналния румънски седан може да се открие, ако автомобилът се разгледа отстрани. Формата на вратите, дръжките на вратите и капачката на резервоара за гориво са почти идентични с тези на първото поколение Logan. Това подсказва, че основната конструкция на автомобила остава същата въпреки значителните визуални промени. Интериорът също е обновен, но запазва познатата функционалност. Вътре могат да се видят нов волан, дигитално арматурно табло и модерна информационно-развлекателна система. Освен това автомобилът разполага с еднозонов климатик и някои допълнителни електронни функции, които липсваха при ранните версии на Logan.

Най-голямото сходство между Pars Nova и оригиналния Logan обаче е под капака. Иранската версия ще използва 1,6-литров атмосферен бензинов двигател с мощност около 110 конски сили. Моторът може да се комбинира с петстепенна ръчна или шестстепенна автоматична скоростна кутия.

Двигателят е разработен от Renault, но днес се произвежда от руската компания “АвтоВАЗ”,

която доставя агрегатите на иранските производители. Pars Nova е само един от автомобилите, които днес могат да се купят като нови в Иран. Пазарът там е доминиран от местни производители като Iran Khodro и SAIPA, които произвеждат модели, базирани основно на по-стари френски и корейски модели.

Един от най-разпространените автомобили в страната е Iran Khodro Samand, често наричан “националният автомобил на Иран”. Моделът е базиран на платформа на Peugeot и

е популярен сред семействата и таксиметровите компании,

защото е сравнително евтин за поддръжка и може да работи както на бензин, така и на газ.

Друг масов модел е IKCO Dena, който представлява по-модерна версия на Samand. В по-скъпите версии Dena Plus се предлага и с турбодвигател около 150 конски сили.

Много популярен в градовете е и Peugeot 207i, който всъщност е модернизирана версия на Peugeot 206. Макар да носи френската марка, автомобилът се произвежда локално и е сред най-търсените компактни модели, особено сред по-младите шофьори.

В последните години на пазара се появяват и нови модели като Iran Khodro Tara - седан, базиран на платформата на Peugeot 301, който предлага по-съвременни технологии и по-високо ниво на безопасност. Автомобилът постепенно се превръща в предпочитан избор за средната класа.

Сред по-достъпните автомобили се открояват моделите на компанията SAIPA. Един от тях е Saipa Atlas. Това е сравнително нов хечбек, разработен като наследник на по-старите бюджетни модели. Автомобилът използва 1,5-литров бензинов двигател и се предлага с базово оборудване, което го прави достъпен за голяма част от населението.

Друг широко разпространен модел е Saipa Tiba, евтин компактен седан, който дълги години беше сред най-достъпните нови автомобили в страната. Цената му е значително по-ниска от тази на западните автомобили.

Иранските производители постепенно се опитват да навлязат и в сегмента на кросоувърите. Един от най-новите модели е IKCO Reera, компактен SUV, който използва модерна платформа и турбодвигатели.