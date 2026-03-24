Министър Младенова връчи сертификат за инвестиционен проект за авиационно производство край Пловдив за 90 млн. евро

Инвестицията на „Либхер" ще разкрие първоначално около 200 нови работни места в производство на високотехнологични компоненти за световни авиационни лидери

Министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова връчи сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Либхер – Транспортейшън Системс Марица" ЕООД. Той се издава по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за проекта „Създаване на нова производствена база на Либхер в България". Размерът на инвестицията ще достигне близо 90 млн. евро. Очаква се първоначално да бъдат разкрити около 200 нови работни места с перспектива да достигнат до 600.

Новият завод ще бъде в с. Бенковски край Пловдив, част от Тракия икономическа зона. В него ще се произвеждат, тестват и разработват продукти за самолетната индустрия. Проектът включва стартиране на производствени дейности, които до момента не са извършвани от дружеството в страната ни. Новото направление ще обхваща изработването и изпитването на високотехнологични компоненти за авиационната индустрия, включително първични задвижващи механизми за управление на полета, трансмисионни валове за задвижване на механизмите за закрепване на крилата, задвижващи механизми за управление на колесниците, както и климатични системи за самолети.

Необходимостта от реализацията на проекта е продиктувана от увеличаващите се поръчки към компанията от страна на клиенти, сред които са Airbus (ЕС) и Embraer (Бразилия).

„Приоритет са именно инвестиции във високотехнологични сектори", заяви министър Младенова. Тя подчерта, че целта е насърчаване на икономическия растеж чрез иновативни производства с висока добавена стойност.

На церемонията в Министерството сертификата получиха Дитер Пфланцер, управител на „Либхер – Транспортейшън Системс", и Христо Георгиев, управител на българското дружество. Те подчертаха, че новата инвестиция затвърждава страната ни като стратегически партньор на компанията. „С тази инвестиция България за първи път ще стане част от аерокосмическата индустрия на „Либхер", изтъкна Пфланцер. По думите му компанията планира да изгради и развоен център, в който да бъдат привлечени инженери.

От своя страна министър Младенова каза още, че страната ни има добре развита екосистема в аерокосмическата индустрия, като посочи редица успешни български стартиращи компании. Тя допълни, че новата инвестиция ще насърчи развитието на сектора у нас и ще допринесе за неговото разгръщане.

На церемонията присъстваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Мира Йосифова, главният управител на Германо-българската индустриално-търговска камара Соня Миклай, ръководителят на отдел "Икономика" към немското посолство Соня Ример, Ася Райчева от търговския отдел на посолството на Австрия, както и представители на Българската агенция за инвестиции към МИР.