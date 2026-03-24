ТЕЦ „Бобов дол" по-екологичен, готви преход към газ

Централата влиза в ключов етап от обновяването си, с фокус върху екологията и ефективността

ТЕЦ „Бобов дол" започва мащабен планов ремонт, с който на практика финализира дългия процес по модернизация на съоръженията. Дейностите са част от последователна програма, насочена към повишаване на ефективността и постигане на по-добри екологични показатели. Ремонтната програма вече е предоставена на РИОСВ и включва подробно описание на всички планирани дейности за годината, свързани с качеството на атмосферния въздух. Тя стъпва върху започналите още през 2025 г. процеси и цели цялостна рехабилитация на ключови мощности в централата.

Най-големият ремонт - на блок 1

Програмата обхваща три основни направления, които ще се изпълняват на етапи до края на септември. Най-мащабната част е плановият ремонт на Блок 1, който ще продължи 120 дни. Очакванията са той да приключи до края на септември, като след това централата ще работи с оптимизирани производствени процеси и по-добри екологични показатели.

„С този ремонт на практика завършваме един дълъг процес по модернизация на централата. Инвестирахме целенасочено в обновяване на съоръженията, за да постигнем по-добри екологични показатели и по-висока ефективност. Това е ключова стъпка към трансформацията на ТЕЦ „Бобов дол" и адаптацията ни към съвременните изисквания в енергетиката", коментира директорът на централата инж. Чавдар Стойнев.

Подготовка за преминаване към природен газ

Паралелно с ремонтните дейности се създава и техническа възможност за внедряване на газови съоръжения. Това е ключов елемент от стратегията на централата за намаляване на въглеродния отпечатък. Плановете предвиждат до края на 2027 г. да започне използване на природен газ, който да замени използвания към момента мазут или централата да бъде в пълна готовност за такъв преход.

По-чисто производство и по-гъвкав енергиен микс

Очакванията са след приключването на ремонтната програма да има видимо подобрение в екологичните показатели, както и по-висока ефективност на производството. С тези инвестиции ТЕЦ „Бобов дол" се позиционира като модернизираща се енергийна мощност в контекста на прехода към по-чиста енергия.

Процесът е част от по-широката трансформация на енергийния сектор, в който гъвкавостта и по-ниските емисии стават ключови за бъдещото развитие.