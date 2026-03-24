СЕМ: Участието на политически лица в реклами е нарушение

Търговски реклами с участието на двама от кандидат-депутатите от партията на Румен Радев "Прогресивна България" поставиха въпросите за това доколко е удачно тези реклами да продължават да се въртят по телевизията по време на предизборна кампания и не противоречат ли на Изборния кодекс.

От СЕМ изразиха позиция, че това действително е нарушаване на принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията. Засега обаче не се говори за налагане на санкции.

По-конкретно става въпрос за реклами за хранителни добавки с волейболиста Владимир Николов и гимнастика Йордан Йовчев, заснети още преди да стане ясно, че двамата мислят да се захванат с политика. В рекламата с Николов например, в която той участва с цялото семейство, няколко пъти се споменава числото шест. По-разсеяните зрители могат да направят асоциация с предстоящите избори и да решат, че това е номерът на бюлетината, с която да подкрепят "Прогресивна България".

"Сега" се свърза с ЦИК и СЕМ, в чиито правомощия е разрешаването на този казус. Говорителят на ЦИК Росица Матева първо направи уговорката, че изразява лично мнение, като посочи, че дотолкова доколкото става въпрос за реклама на търговски продукт, която се излъчва още преди старта на предизборната кампания, не вижда проблем с Изборния кодекс. Същественото според нея е да не се нарушава забраната в Кодекса, според която в търговска реклама не могат да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник във вота. От СЕМ обърнаха внимание върху факта, че участието на някои кандидати за народни представители и като водещи на предавания или като персонажи в търговски съобщения, нарушава принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията.