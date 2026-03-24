Петролът и геополитиката натежаха над Уолстрийт, акциите отново поеха надолу

Американските фондови пазари се върнаха към пониженията днес след краткото възстановяване в началото на седмицата - под натиска на покачващите се цени на петрола и нарастващата несигурност около конфликта в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В ранната търговия индексът Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,66 на сто до 45 903 пункта. По-широкият S&P 500 отстъпи с 0,54 на сто до 6546 пункта, а технологичният Nasdaq 100 загуби 0,65 на сто до 24 030 пункта.

Оптимизмът от предходния ден, породен от изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за „продуктивни“ разговори с Иран, бързо отслабна, след като Техеран отрече да се водят преговори за прекратяване на конфликта. Продължаващите бойни действия и новото покачване на цените на петрола допълнително засилиха скептицизма на инвеститорите.

Сортът Брент отново премина над 103 долара за барел, което подхрани опасенията от задълбочаване на глобалната енергийна криза и засилване на инфлационния натиск. В същото време златото продължи низходящата си серия за десети пореден ден, а доходността по държавните облигации и щатският долар отбелязаха ръст.

На корпоративно ниво акциите на компании с висока чувствителност към разходите за гориво поевтиняват. „Юнайтед Еърлайнс“ (United Airlines Holdings Inc.) губи 2,7 на сто, а „Норуиджън Круиз Лайн Холдингс“ (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) отстъпва с 2,8 на сто.

Книжата на „Есте Лаудер“ (Estée Lauder Companies Inc.) поевтиняват с 5,6 на сто, след като компанията потвърди, че води преговори за потенциално сливане с испанската „Пуч“ (Puig). Евентуалната сделка може да обедини марки като „Мак“ (MAC), „Клиник“ (Clinique) и „Шарлот Тилбъри“ (Charlotte Tilbury), но към момента не е взето окончателно решение.

Частично ограничаване на пониженията дойде от „Смитфийлд Фуудс“ (Smithfield Foods Inc.), чиито акции поскъпнаха с 4,7 на сто след по-добри от очакваните финансови резултати.

Допълнителен натиск върху пазарите оказа и нарастващото напрежение в сектора на частните кредити. Компании като „Аполо Глобъл Мениджмънт“ (Apollo Global Management Inc.) и „Арес Мениджмънт“ (Ares Management Corp.) ограничиха тегленията от някои свои фондове, което засили опасенията за ликвидността в сегмент, оценяван на около 1,8 трилиона долара.

Пазарните участници остават фокусирани върху развитието около Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните енергийни доставки. „Всичко се свежда до отварянето на пролива Хормуз“, коментира Мат Малей от „Милър Табак“ (Miller Tabak), като подчерта, че без реален напредък в тази посока апетитът към риск ще остане ограничен.

Анализатори предупреждават, че продължително задържане на високите цени на енергията може да принуди централните банки да поддържат по-строга парична политика. Това допълнително влошава съотношението риск–възвръщаемост за инвеститорите и увеличава вероятността от по-сериозно забавяне на глобалния икономически растеж.

Към момента пазарите остават силно зависими от новините около конфликта, като липсата на конкретен напредък по линия на дипломатическите усилия продължава да ограничава възстановяването на доверието сред инвеститорите.