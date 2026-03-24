Иновации в отбраната стават реалност на пазара

Компаниите от сектора на отбраната имат възможност да стъпят на бързата писта за внедряване на иновациите в продуктите с двойна употреба.

Това каза министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова по време на подписване на споразумение за научно-технилогично сътрудничество и иновации в областта на сигурността и отбраната. То е между "София Тех парк", Института по отбрана, Институт GATE, Висшето военноморско училище-Варна, Сдружението за научноизследователска и развойна дейност.

Споразумението ще насърчи нови технологии, способности, знания и компетентности в областта на безпилотните системи, дрон технологии, изкуствения интелект, анализ на данни, автономни системи, киберсигурност.

Освен това "София Тех парк" ще кандидатства за Акселератор по европейската мрежа DIANA. Това ще ни придвижи скоростно няколко стъпки напред и ще ни даде достъп до нови огромни пазари, подчерта министър Младенова.

Предприемачите ще могат да се възползват от екосистема от тестови центрове, а в бъдещия ускорител тук ще се възползват от помощ за идеите, маркетинга си и реализацията на проектите си, тестване на продуктите си - път от прототип към пазарна реализация, каза зам.-министърът на иновациите Борислав Банков. Става въпрос за решения за по-добро управление на кризи, бедствия и аварии, телемедицина. Научните среди пък ще имат достъп до нови данни за разработване на нови критични технологии и работа по съвместни иновационни проекти. А инвеститорите - до компании с висок потенциал, валидирани по международно установените стандарти.

Новият изпълнителен директор на "София Тех парк" Мартин Дановски припомни, че там е ситуиран новия център за иновации в отбраната, работи се и по Центъра за върхови постижения в Казанлък. Най-големият успех ще бъде, когато това позитивно очакване на пазара от технологичните компании се изпълни и те припознаят в този акселератор мощна платформа, каза Дановски. И обяви, че в техпарка вече ще има специално място за обмен на добри практики с наименованието SHIELD.

На събитието присъства и зам.-министърът на отбраната Златин Кръстев.