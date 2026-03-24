КЕВР се опасява от рязко повишение в цените на газа, парното и тока

Комисията за енергийно и водно регулиране се опасява от язко повишаване на цените на газа, парното и тока от юли заради създалата се криза в Близкия изток. Това обяви по време на заседание председателят на ведомството Пламен Младеновски, който изслуша директора на "Булгаргаз".

При определяне на цената на синьото гориво има забавяне във времето. На всеки три месеца се правят преизчисления на база на цените на международните пазари. Така реално увеличенията от сега ще влязат в цените най-сериозно през юни. Именно тогава обаче, се определят цените на тока и на парното за следващия отоплителен сезон.

Въпреки че цената на природния газ у нас остава около 80% по-ниска от тази на международните борси, председателят на КЕВР не е оптимист.

"Аз съм изключително притеснен какво се случва с новите цени на парното в София и с цените на тока от юли. Тъй като виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално на колонките, при газа нещата се случват отложено във времето", каза председателят на КЕВР пред БНТ.

Така се очаква през юни да бъде направено преизчисление на цената на синьото гориво и в него да бъде включен сегашният скок на петрола.

"За да могат енергийните пазари да се нагодят към новата ситуация, независимо дали спира, удължава се, смекчава се, ние върху това не можем да влияем, отнема период поне около година", коментира още Младеновски.

Директорът на "Булгаргаз" увери, че за април са осигурени необходимите количества за страната.

"Към настоящия момент сме подготвени и сме обезпечили количествата", каза Веселин Синабов.

До 31 март топлофикациите и доставчиците на електроенергия трябва да подадат заявление за нови цени на тока и парното от юли.