САЩ одобриха унгарската петролна компания МОЛ да продължи преговорите за придобиване на сръбската НИС

Унгарската петролна компания МОЛ заяви, че е получила одобрение от САЩ да продължи преговорите за придобиването на мажоритарен дял в сръбската петролна компания НИС, като крайният срок за преговори е удължен до 22 май, предаде Ройтерс.

През декември Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ даде на НИС срок до 24 март да договори продажбата на дяловете, държани от руските фирми "Газпром" и "Газпром нефт", съответно 44,9 и 11,3 процента, припомня БТА.

През януари от МОЛ заявиха, че са подписали обвързващо споразумение с руски компании за закупуване на техните дялове в НИС, а държавната корпорация на Обединените арабски емирства "Абу Даби нешънъл ойл къмпъни" (Abu Dhabi National Oil Company / ADNOC) ще бъде миноритарен акционер.

НИС бе поставена под американски санкции в началото на 2025 година, но те влязоха в сила чак на 9 октомври същата година след многократно отлагане. Условието на Вашингтон да премахне ограниченията бе руският мажоритарен дял в единствената сръбска петролна компания, която задоволява 80 на сто от потреблението на горива в страната, да бъде сведен до нула.