Пресмятат цената на застраховка за колата по катастрофите за 5 г. назад

Затваря се и една често използвана врата - формалното прехвърляне на автомобил с цел изчистване на лоша история

Въвеждането на системата бонус-малус, с която застрахователите ще смятат цената на задължителната “Гражданска отговорност”, е напът най-сетне да се случи с подготвена наредба.

В нея най-важната промяна е, че поведението на пътя в рамките на последните пет години ще се превърне в ключов фактор за цената на полицата. Новите правила дават директен достъп на застрахователите до данните на Гаранционния фонд. Проверка ще се прави в реално време, като ще се проследява историята на щетите за 5 години назад чрез ЕГН на собственика и идентификационния номер на автомобила.

Това означава, че всяка катастрофа в този период ще се отчита в цената на застраховката. Шофьорите с инциденти ще плащат по-скъпи полици, докато изрядните ще получават отстъпки.

С наредбата се затваря и една от често използваните вратички - формалното прехвърляне на автомобил с цел изчистване на лоша история. При реална продажба

новият собственик няма да наследява чуждите катастрофи,

но при фиктивни сделки между свързани лица това няма да помогне. Ако автомобилът бъде прехвърлен например между съпрузи, застрахователят ще може да разпознае връзката, ако единият е бил посочен като като ползвател или е сключвал предишни полици за същата кола.

Санкцията с по-високите цени няма да се прехвърля автоматично върху всички автомобили на един собственик. Ако шофьор причини катастрофа с една кола, по-скъпата полица ще важи само за нея, докато застраховката на друг автомобил ще остане без промяна.

Всяка компания ще определя сама методиката

- дали ще отчита броя на инцидентите, или размера на изплатените обезщетения. В регистрите на Гаранционния фонд ще се вписват и данни за съпричиняване, което означава, че и частичната вина ще влияе върху бъдещата цена.

Ключов момент е и бързината на системата. Данните за щета ще се подават веднага след завеждане на претенция, което на практика елиминира възможността виновният шофьор да сключи нова полица на стара цена, преди инцидентът да бъде отчетен.