Скъпи торове взривяват цените, може да ни оставят без храна (Обзор)

Фермери настояват за дерогация за акцизи и данъци

Има реална опасност от намаляване на производството, предупреждават земеделци

Какво се случва на пазара на горива, лекарства, храни и как българите да преминат по-безболезнено през последствията от конфликта в Близкия изток.

Това дискутираха два часа с президента председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов и заместникът му Жельо Бойчев, поканени от Илияна Йотова.

Държавният глава отново напомни задачата, която постави на служебния кабинет -

цялостен пакет от мерки,

който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.

Предстои изготвяне и на цялостен анализ за количеството горива, с които България засега няма проблем, но президентът настоява да се предвидят реални алтернативи при недостиг.

Според участници в разговорите и Йотова, и двамата комисари най-дълго са говорили по темата земеделие и храна.

И в официалното съобщение е записано следното: Основен фокус беше поставен върху нуждата от мерки, които изпълнителната власт да предприеме в спешен порядък за земеделските производители, за да се избегне продоволствена криза.

Скъпите торове, а не горивата могат да взривят цените на храните и да има недостиг на пазара, е била голямата тревога, обсъждана на срещата с ръководството на КЗК.

Торовете, които се вдигнаха с близо 40% след като газът поскъпна с над 30 на сто заради войната в Иран, поставят в невъзможност собствениците на оранжерии да започнат засаждането на първите пролетни култури. Предстои и сеитба на нивите, а без торове това също няма да е възможно.

На срещата е обсъждано и

по-голямо подпомагане на фермерите

за дизела, който използват в машините си. В момента за част от него не се плаща акциз, но има индивидуална годишна квота за всеки стопанин, определена според площите и животното, която се утвърждава със Закона за държавния бюджет. Сумата, която ще бъде възстановена за разходите на земеделските производители за закупено гориво, е 100 млн. лв. при ставка от 0,42 лв. за литър.

Земеделци обяснили през КЗК, че вече има напрежение и при търговските вериги, които през промоции се опитват да задържат цените на храните. Доставките от прекупвачи вече били по-скъпи и това оставяло по-малко пари за производителите.

В рамките на срещата Росен Карадимов запознал президента и с напредъка по секторните анализи на ключови икономически сектори – пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси.

Обсъдени били и препоръките на КЗК към изпълнителната власт и особения управител на дружествата от групата “Лукойл” по отношение на пазара на горивата. Резултатите от секторните анализи трябва да послужат за основа за законодателни мерки, които да бъдат взети от следващото Народно събрание, и да бъдат част от по-дългосрочни политики в различните сфери.

“Че ще има поскъпване, ще има. Това е тренд, който и до момента се е случвал. Виждате, че има бавно повишение през последните години, постепенно, сега се очаква много по-рязко. С колко точно ще поскъпне храната, не мога да дам прогнози, но няма да е с малко, тъй като горивото скача с 30-40%, може и много повече”, коментира Цветан Цеков - председател на браншовата камара за плодове и зеленчуци.

Според него това, което могат да направят от правителството за производството на храна, е да отпадне временно или да има дерогация по отношение на данъците и акцизите, защото те са високи - 30-40% от стойността на горивото.

Служебният министър на земеделието Иван Христанов също предупреди преди дни, че международната обстановка ще окаже влияние върху цените на храните: “Когато има едновременно увеличение на горива и торове, няма как да не очакваме повишение на слънчоглед, ечемик, царевица, соя”.

Христанов все пак успокои, че в България недостиг на храна няма да има. Според него в подобни ситуации често се появява и спекулативен елемент.

В понеделник земеделският министър обяви, че ще има среща с производителите на азотни торове, а до края на седмицата въпросът с техните цени и тези на горивата ще бъде обсъден с премиера Андрей Гюров, за да има реални действия.

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) също отправи искане за спешна среща с правителството. Поводът за нея са именно нарастващите икономически сътресения заради военния конфликт в Иран.

“Наблюдава се рязко повишение на цените на горивата, което води до значително увеличение на производствените разходи.

Същевременно цените на ключови ресурси като торове и препарати за растителна защита продължават да нарастват, което допълнително утежнява финансовото състояние на земеделските производители и поставя под риск устойчивостта на сектора”, предупреждават те. Според НАЗ съществува реална опасност от намаляване на производството, загуба на конкурентоспособност и затруднения при изпълнение на текущите и бъдещи ангажименти на земеделските стопани.