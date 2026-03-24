Volkswagen вкарва в сервиз над 94 000 електромобила заради риск от дефектна батерия

Германският автомобилен концерн „Фолксваген“ (Volkswagen) вкарва в сервизите над 94 000 електромобила от марките „Фолксваген“ и „Купра“ (Cupra) в световен мащаб заради потенциален проблем с модулите на високоволтовата батерия, съобщи Федералната агенция по автомобилния транспорт на Германия (KBA), цитирана от ДПА.

Според информацията дефектът може да доведе до различни неизправности – от светване на предупредителна лампа и намаляване на пробега до риск от прегряване и в крайни случаи – пожар. Става въпрос за батерийни модули, които не отговарят на техническите спецификации.

Засегнати са моделите „Ай Ди. 3“ (ID.3), „Ай Ди. 4“ (ID.4), „Ай Ди. 5“ (ID.5) и „Ай Ди. Бъз“ (ID.Buzz), произведени между 24 юни 2023 г. и 23 август 2024 г., както и „Купра Борн“ (Cupra Born), произведен в периода 7 февруари 2022 г. – 21 април 2024 г.

Общо около 75 000 от отзованите автомобили са от марката „Фолксваген“, а над 19 000 – от „Купра“. В Германия са засегнати приблизително 28 000 превозни средства.

От компанията уточниха че към момента няма данни за инциденти с материални щети или пострадали хора. Проблемът е установен в рамките на вътрешните процедури за контрол на качеството, съобщава БТА.

За отстраняване на дефекта ще бъде извършено софтуерно обновяване, както и проверка на високоволтовата батерия. При необходимост ще бъдат подменени отделни батерийни модули.

От „Фолксваген“ подчертаваха, че рискът от т.нар. термично претоварване е „в много редки единични случаи“, но при екстремни условия може да доведе до възпламеняване. „Като предпазна мярка проверяваме всички засегнати автомобили, за да изключим възможни рискове“, посочиха от компанията.

Засегнатите клиенти ще бъдат уведомени писмено и поканени да посетят оторизиран сервиз.