Андрей Делчев: Това е най-сериозната криза на петролния пазар

Това е най-сериозната криза на петролния пазар досега. Това каза по БНТ изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.

„Със сигурност – да – това е най-сериозната криза, която някога се е случвала, най-сериозното затруднение на пазара, най-сериозния скок на цените и ако така продължава, тенденциите биха били лоши. За щастие има и добри новини от време на време. Добрите на Благовещение са, че 3% са по-ниски цените днес, отколкото вчера, това е резултат от изказването на американския президент, че се търси споразумение с Иран в посока прекратяване на огъня, тоест примирие. Въпреки че Иран отрича, азиатските пазари реагираха и цените паднаха с 3%."