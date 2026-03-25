25% от електричеството в Европа за последните 24 часа са от вятърна енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 25,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 21,2 процента от общото количество електроенергия (1588 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,1 процента (309 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (98,5 процента), Швеция (58,1 на сто) и Ирландия (55,2 процента). В България делът е 3,7 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (684 гигаватчаса), Швеция (205,3 гигаватчаса) и Франция (134 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 3,1 гигаватчаса.