Еврото отстъпва спрямо долара и поскъпва спрямо другите водещи валути

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната валута отстъпи с 0,04 на сто спрямо вчерашното ниво до 1,0602 долара. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1572 долара за едно евро.

Спрямо другите водещи световни валути еврото повишава курса си - с 0,11 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9160 франка, с 0,13 на сто спрямо британската лира до 0,8668 бр. лири, с 0,15 на сто спрямо японската йена до 184,47 йени за едно евро.