Германски съд отхвърли иск на екологични активисти срещу BMW и Mercedes

Германският федерален съд отхвърли иска, заведен от германската екологична неправителствена организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) срещу автомобилните компании BMW и Mercedes-Benz. Делото искаше забрана за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2030 г.

Делото на DUH се основаваше на важно решение на Германския конституционен съд от 2021 г., според което държавата има задължението да защитава бъдещите поколения от последиците от изменението на климата.

В иска организацията поиска автомобилите, работещи с изкопаеми горива, да бъдат постепенно премахнати от употреба до 2030 г. - пет години по-рано от плана на ЕС.

Върховният съд по граждански и наказателни дела на Германия в Карлсруе обаче отхвърли аргументите на неправителствената организация. Той установи, че бизнес дейностите на ответниците не са засегнали личните права на гражданите.

"Физическите лица не могат да изискват от производителите на автомобили да не пускат на пазара леки автомобили с двигатели с вътрешно горене преди крайните срокове, определени от Европейския съюз", заяви съдът.

След изслушване преди три седмици, Mercedes заяви, че определянето на законови изисквания за климатичните цели е въпрос от компетенциите на законодателната власт, а не на съдилищата. Говорител на BMW също така подчерта, че дебатът за това как да се постигнат климатичните цели трябва да се проведе в парламента, а не в съдебна зала.

Националният директор на DUH, Барбара Мец, обяви, че ще преразгледа решението на федералния съд и след това ще реши дали да подаде жалба до Федералния конституционен съд.