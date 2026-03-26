Продава се специален VW Golf I, изминал едва 36 километра

Първият Volkswagen Golf е произведен на 29 март 1974 г. За разлика от Beetle, Golf е оборудван с четирицилиндров двигател с водно охлаждане, еднокорпусна каросерия, предно задвижване и е проектиран от италианското студио Giugiaro. През 1978 г. Golf получава лек редизайн. Вместо стоманени брони са монтирани пластмасови и са направени някои малки модификации.

На търг сега е предложен VW Golf I, последният екземпляр, произведен в завода в Брюксел през 1983 г. (фабрика наследена от Audi и е затворена преди година). Сивият голф е 5-врата версия в цвят Diamond Silver Metallic и е оборудван с алуминиеви джанти с "изключително широки" гуми Goodyear. Няма радио или облегалка за глава. Двигателят с обем 1500 куб. см и мощност 70 к.с. няма много проблеми с Golf, който тежи само 800 кг.

Този Golf има белгийска регистрационна книжка, оригинални части и само 36 километра пробег, като е в безупречно състояние. Колата ще бъде обявена за търг, а продавачът е запален колекционер на специални автомобили. За да освободи място за нови екземпляри, той иска да продаде този Golf с помощта на платформата за търгове The Collectables.

Купувачът трябва да има предвид, че превозното средство е спряно от дълго време, което означава, че е необходима работа, за да се приведе колата в пътно състояние. В първия кръг на търга цената беше 25 500 евро и нямаше заинтересовани.