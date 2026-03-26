Електрическият Tesla Semi с пробег 800 км предизвиква дизеловите камиони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Електрическият тежкотоварен транспорт навлиза в нова ера с дебюта на финалната версия на камиона на Tesla, който най-накрая се приближава до серийното производство.

Новият електрически камион Tesla Semi е с пробег е до приблизително 800 км във версията с най-големите батерии и става реална заплаха да измести от пътя традиционните дизелови тирове.

Камионът има много висок капацитет на зареждане, до приблизително 1,2 мегавата, което позволява възстановяване на приблизително 60% от автономността за около 30 минути.

Системата е базирана на три електродвигателя, работещи на задните оси с обща мощност от над 1000 конски сили. Тази конфигурация осигурява незабавна реакция и плавно управление на въртящия момент, без необходимост от смяна на предавките. Декларираната ефективност е около 1,1 kWh на км, цифра, която подчертава фокуса върху намаляване на консумацията на енергия дори при голям товар.

Позицията на шофьора в Електрическият Tesla Semi е по средата.

Камионът на Tesla се различава от останалите с централната позиция на водача, дизайнерско решение, което е не само естетически, но и аеродинамично полезно. Тази конфигурация е намалила съпротивлението в кабината, подобрявайки цялостната ефективност.

Шофирането е опростено от наличието на електрическо сцепление, което елиминира превключването на предавките и прави разпределението на мощността по-линейно. Това се изразява в по-голяма лекота на използване, особено при дълги пътувания или в натоварен трафик.