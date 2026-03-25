Днес започва годишната среща на форума „Джунгуанцун“ за 2026 г.

На 25 март в Пекин бе открита годишната среща на форума „Джунгуанцун" за 2026 г. Събитието ще продължи пет дни под мотото „Дълбока интеграция между научно-технологичните иновации и индустриалните иновации", съобщава КМГ. В рамките на форума са обособени пет основни направления, включително тематични форуми и представяне на научни постижения, като общият брой на събитията надхвърля 100. Очаква се участие на над хиляда гости от повече от 100 държави и региона.

В областта на технологичния обмен ще се проведат над 20 събития за сътрудничество, като освен това ще бъдат представени повече от 500 технологични проекта от страната и чужбина.