Продажбите на нови електрически коли в Европа скоро ще достигнат бензиновите

Пазарният дял на електрическите автомобили достигна 18,8% от началото на годината, което подчертава продължаващия потенциал за по-нататъшен растеж и достигане на бензиновите коли. Това се вижда от статистиката на продажбите на АСЕА (Европейската асоциация на автомобилните производители) от началото на годината. Хибридните превозни средства са най-популярният избор за тип задвижване сред купувачите на Стария континент с 38,7 процента пазарен дял.

Регистрациите на plug-in хибридни коли продължават да показват силен растеж, достигайки 162 751 бройки през първите два месеца на 2026 г. или 9,8 процента.

От от началото на годината регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 23,3%, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция е отбелязала най-рязък спад, като регистрациите са намалели с 48,5%, следвана от Германия (-22,8%), Испания (-20,8%) и Италия (-18,6%).

С 374 774 регистрирани нови автомобила през последните два месеца , пазарният дял на бензиновите автомобили пада до 22,5% от 29% през същия период миналата година. Пазарът на дизелови автомобили продължи низходящата си тенденция, като регистрациите намаляха със 17,7% и представляват 8,1% от регистрациите.

В България продажбите на нови автомобили се стабилизират, като през първите два месеца са пласирани 6984 нови возила спрямо 7386 през първите два месеца на миналата година (намаление с 5,4 процента). Само зафевруари обаче има увеличение от 11,1 процента.