Ограничителните мерки на Мексико по отношение на Китай представляват бариери пред инвестициите

Резултатите от проведеното от Министерството на търговията на Китай разследване за наличието на търговски и инвестиционни бариери във връзка с ограничителните мерки на Мексико спрямо Китай показват, че мерките, като например повишаването на митническите ставки за внос от Китай и други държави, които не са партньори по споразумения за свободна търговия, създават ограничения и пречки за достъпа на продукти, услуги и инвестиции на китайски предприятия до мексиканския пазар и нанасят вреда на конкурентоспособността на съответните китайски предприятия и техните продукти на мексиканския пазар, съобщава КМГ.

Във връзка с това Министерството на търговията законно определи, че съответните ограничителни мерки на Мексико по отношение на Китай представляват бариери пред търговията и инвестициите.