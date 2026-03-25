Китайски компании планират разширяване на инвестициите в Европа въпреки регулаторния натиск

Китайски компании в нововъзникващи индустрии, опериращи в Европа, планират да увеличат инвестициите си през следващите три години въпреки засилващия се регулаторен натиск, показва проучване, представено във вторник в Люксембург, съобщава КМГ.

Проучването, изготвено съвместно от Китайската търговска камара в ЕС, Китайската служба за икономическа информация и европейското бюро на „Синхуа", обхваща около 100 китайски компании. Почти 80% от анкетираните заявяват, че възнамеряват да разширят дейността си в ЕС, подчертавайки значението на континента в глобалните им стратегии.

Европейският пазар остава привлекателен заради възможностите, свързани със зеления преход и дигиталната трансформация, като китайските компании все по-често прилагат стратегия „в Европа, за Европа", създавайки работни места, внедрявайки технологии и интегрирайки се в местните вериги за доставки, особено в секторите на електромобилите и чистата енергия.

Инвестициите вече обхващат 18 различни индустрии, като се очаква допълнително разширяване в области като енергия от възобновяеми източници, високотехнологично производство, информационни и комуникационни технологии и дигитална икономика.

Въпреки това несигурността в политиките на ЕС се очертава като основно предизвикателство. Над половината от анкетираните я посочват като най-голям проблем, изпреварващ фактори като геополитически рискове и бариери за достъп до пазара. Близо три четвърти от компаниите смятат, че е необходима по-голяма предвидимост и стабилност на регулациите.

Притесненията са най-силни в секторите на новата енергия, информационните технологии и здравеопазването, където евентуални промени в политиките могат съществено да променят конкурентната среда.

Компаниите също така смятат, че е нужен напредък по въпроси като данъчната политика, нетарифните бариери и достъпа до пазара, както и за подновяване на процеса по ратифициране на Всеобхватното споразумение за инвестиции между Китай и ЕС.

По данни на китайските митници търговията между Китай и ЕС е достигнала 5,93 трилиона юана (860 млрд. долара) през 2025 г., което е ръст от 6% на годишна база и представлява 13% от външната търговия на Китай.