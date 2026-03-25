Конференция насърчава бизнеса между България и САЩ

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Американска търговска камара в България (АТК) организират съвместно за поредна година Международната конференция „Explore U.S.". Събитието ще се проведе на 26 март (четвъртък) в столичния хотел „ИнтерКонтинентал" и предвидено начало 09:30 часа.

Международната конференция ще бъде открита от Ирена Младенова, служебен министър на иновациите и растежа и от Красимир Пиперков, заместник-министър на икономиката и индустрията. Домакини на събитието ще са Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП и Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК.

Гости в откриващата сесия ще са Деляна Иванова, председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие и Мартин МакДауъл, временно управляващ Мисията на САЩ в България.

По време на конференцията ще бъдат представени практически съвети от опитни експерти в търговията на дребно, дигитални решения и иновации, инвестиции в търговски зони в Америка, както и ще има сесия по отношение на визите за САЩ.

Акценти в конференцията ще бъдат темите „Възможности за бизнес при навлизане на пазара на САЩ", „Инвестиране в САЩ: Програмата SelectUSA", Производствената линия до рафта в САЩ - вериги на доставки, търговски канали и пазарно присъствие. Свързаност", „Бизнес визи за САЩ" и др.

Конференцията „Explore U.S. Conference" се организира по Проект № BG16RFPR001-1.013-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) - Фаза 2", финансиран от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, чието начало беше поставено официално във вторник. Събитието е съфинансирано от Европейския съюз, Посолството на САЩ в България и Програма SelectUSA.

Събитието е без такса участие, но е необходима предварителна регистрация. От ИАНМСП и АТК си сътрудничат за четвърти път при организирането на конференцията, имаща за цел да представи България като много добра инвестиционна дестинация и позиционирането на български производители като доверени търговски партньори на бизнеса в САЩ, припомнят от БТА.