Европейските борси се движат възходящо в предобедната търговия

Водещите европейски фондови пазари се движат възходящо в предобедната търговия, след като САЩ потвърдиха усилията си за деескалация на войната с Иран, предаде Си Ен Би Си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ и Иран „преговарят в момента", добавяйки, че се е отказал от заплахите за атаки срещу иранската енергийна инфраструктура, „базирайки се на факта, че преговаряме". „Те говорят с нас и говорят разумно", каза Тръмп, когато беше помолен да обясни по-подробно промяната в позицията си.

По-късно вчера в. „Ню Йорк Таймс" съобщи, че САЩ са изпратили на Иран план от 15 точки за прекратяване на войната, позовавайки се на два неназовани високопоставени източника. В резултат на това цените на златото се повишиха с 3,7 на сто в днешната търговия но котировките на петрола спаднаха. Котировките на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, бяха надолу с 3,80 на сто до 96,52 долара за барел към 8:30 ч. българско време, а в 10:56 цената му се понижи допълнително до 95,10 долара.

Американският лек суров петрол WTI поевтиняа с 3,62 на сто до 89,01 долара за барел сутринта, за да достигне до 87,62 долара за барел в 10:57 часа.

Междувременно инфлацията във Великобритания се задържа на ниво от 3 на сто през февруари, според данните на Националната статистическа служба (ONS). което е последното отчитане преди началото на войната в Иран и скока в цените на петрола и газа.

Във Франкфурт DAX се повиши с 400,69 пункта или 1,77 на сто до 23 037,6 пункта към 11:00 часа българско време.

Парижкият CAC 40 нарасна със 117,24 пункта или 1,51 на сто до 7861,16 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 102,88 пункта или 1,3 на сто до 10 068,04 пункта.

В Милано водещият италиански бенчмарк FTSE MIB добави 732,91 пункта или 1,69 на сто до 44,102,44 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 8,55 пункта или 1,48 на сто до 587,83 пункта, съобщава БТА.