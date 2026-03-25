Volkswagen ще спасява завод в Германия с военния "Железен купол"

Volkswagen обмисля рязка промяна в индустриалната си стратегия, която може да се превърне в един от най-неочакваните завои в историята на компанията. Причината е наближаващият край на производството на модела Volkswagen T-Roc Cabriolet в завода в Оснабрюк и необходимостта да се запазят хиляди работни места, пише Automotive News.

Концернът е в напреднали преговори с израелската отбранителна компания Rafael Advanced Defense Systems. Основната идея е германският завод да бъде преоборудван за производство на компоненти за една от най-известните системи за противовъздушна отбрана в света - Iron Dome, известна у нас като „Железен купол".

Производството на кабрио версията на T-Roc ще приключи догодина, което поставя под въпрос бъдещето на около 2300 служители в Оснабрюк. Вместо да затвори завода, Volkswagen търси алтернативи в отбранителната индустрия. За Volkswagen това би означавало не само запазване на работни места, но и стратегическо навлизане в нов, печеливш пазар.

Системата "Железен купол", разработена от Rafael, е доказала ефективността си при прихващане на ракети с малък и среден обсег. Възможното участие на германски производител в нейната верига за доставки би било и знак за задълбочаване на технологическото сътрудничество между Германия и Израел.