Трайчо Трайков: Кабинетът одобри дерогация по 10 процедури за части за АЕЦ "Козлодуй", за да е спокойно

Днес кабинетът одобри дерогация на 10 процедури за доставки на части за АЕЦ "Козлодуй". Това съобщи служебният министър Трайчо Трайков след края на заседанието на правителството.

Той зададе въпрос и си отговори: Каква е причината за това действие? Знаете за проблемите с мембранните устройства за VI блок, които се точат месеци. Слава богу след последния ремонт, присъствах на пускането на блока, вече работи на пълна мощност без проблем. За да избегнем такива събития в бъдеше, достатъчно рано вкарахме 10 процедури, за да могат нещата да се случват планирано и спокойно.

Трайков е назначил работна група, която да провери процедурните и технически проблеми, довели до тези неблагополучия с VI блок. Според него макар те да не водят до заплаха за здравето на хората и за централата като цяло, имат като резултат големи икономически загуби от непроизведена енергия.